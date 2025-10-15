Рейтинг@Mail.ru
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 15.10.2025 (обновлено: 17:14 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/sud-2048425981.html
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд - РИА Новости, 15.10.2025
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд
Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:21:00+03:00
2025-10-15T17:14:00+03:00
происшествия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444240_13:0:827:458_1920x0_80_0_0_a4b088ce00e18004c5eabcb381b76cbe.jpg
https://ria.ru/20250416/shebekino-2011639670.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048444240_114:0:725:458_1920x0_80_0_0_4e5bf89e4216094fb00ef5f91b388f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия
Происшествия, Россия
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд

Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта Жильцова доставили в суд

© РИА НовостиРуководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова доставили в Нижегородский районный суд
Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова доставили в Нижегородский районный суд - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости
Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова доставили в Нижегородский районный суд
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Нижегородский районный суд, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в суде, Жильцова доставили для избрания меры пресечения по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ. Подробности дела пока неизвестны.
Ранее в СМИ появились сообщения о задержании руководителя нижегородского отделения Народного фронта Жильцова. Его, как пишут СМИ, могли задержать в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы от комментариев воздержались.
Ранее в пресс-службе Народного фронта, комментируя РИА Новости сообщения о задержании Жильцова, заявили, что это их "кадровая ошибка", последствия задержания будут такими, каких требует закон.
Владимир Тебекин - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Главу Общественной палаты Шебекино арестовали за создание ОПГ
16 апреля, 17:37
 
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала