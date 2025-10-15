https://ria.ru/20251015/sud-2048425981.html
Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд
Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в РИА Новости, 15.10.2025
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Нижегородский районный суд, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщили в суде, Жильцова доставили для избрания меры пресечения по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ
. Подробности дела пока неизвестны.
Ранее в СМИ появились сообщения о задержании руководителя нижегородского отделения Народного фронта Жильцова. Его, как пишут СМИ, могли задержать в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы от комментариев воздержались.
Ранее в пресс-службе Народного фронта, комментируя РИА Новости сообщения о задержании Жильцова, заявили, что это их "кадровая ошибка", последствия задержания будут такими, каких требует закон.