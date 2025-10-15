Руководителя нижегородского исполкома Народного фронта доставили в суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Руководителя регионального исполкома Народного фронта Нижегородской области Андрея Жильцова, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере, доставили в Нижегородский районный суд, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщили в суде, Жильцова доставили для избрания меры пресечения по делу, возбужденному по части 4 статьи 159 ("Мошенничество") УК РФ . Подробности дела пока неизвестны.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании руководителя нижегородского отделения Народного фронта Жильцова. Его, как пишут СМИ, могли задержать в рамках расследования дела о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы от комментариев воздержались.