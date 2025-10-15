https://ria.ru/20251015/sud-2048423281.html
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест замначальника ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил представитель СУСК России по региону.
Ранее УФСБ России
по области сообщило о задержании замначальника ГУМЧС России по Ростовской области
по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему было предъявлено обвинение.
"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал представитель ведомства журналистам.
По данным следствия, в 2024 году фигурант, являясь должностным лицом, включенным в состав приемочной комиссии в качестве председателя, подписал акт приемки объекта капитального строительства - отделения Центра ГИМС в Таганроге
- без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом.
Добавляется, что он дал незаконное указание остальным членам комиссии, обязав их также подписать документ.