Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест замначальника ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил представитель СУСК России по региону.

Ранее УФСБ России по области сообщило о задержании замначальника ГУМЧС России по Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему было предъявлено обвинение.

"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал представитель ведомства журналистам.

По данным следствия, в 2024 году фигурант, являясь должностным лицом, включенным в состав приемочной комиссии в качестве председателя, подписал акт приемки объекта капитального строительства - отделения Центра ГИМС в Таганроге - без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом.