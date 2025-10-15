Рейтинг@Mail.ru
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 15.10.2025 (обновлено: 16:18 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/sud-2048423281.html
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест - РИА Новости, 15.10.2025
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест
Суд отправил под домашний арест замначальника ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил представитель СУСК России по... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:15:00+03:00
2025-10-15T16:18:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20250703/arest-2026888710.html
россия
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, таганрог
Происшествия, Россия, Ростовская область, Таганрог
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области отправили под домашний арест

Суд отправил под домашний арест замначальника ГУМЧС Ростовской области

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Суд отправил под домашний арест замначальника ГУМЧС России по Ростовской области, обвиняемого в превышении полномочий, сообщил представитель СУСК России по региону.
Ранее УФСБ России по области сообщило о задержании замначальника ГУМЧС России по Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий. Ему было предъявлено обвинение.
"По ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сказал представитель ведомства журналистам.
По данным следствия, в 2024 году фигурант, являясь должностным лицом, включенным в состав приемочной комиссии в качестве председателя, подписал акт приемки объекта капитального строительства - отделения Центра ГИМС в Таганроге - без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом.
Добавляется, что он дал незаконное указание остальным членам комиссии, обязав их также подписать документ.
Андрей Скульдицкий - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Челябинской области арестовали главу учебного спасательного центра МЧС
3 июля, 10:55
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьТаганрог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала