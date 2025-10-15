Дело редактора URA.RU Аллаярова поступило в суд

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт – РИА Новости. Дело редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова, ставшего фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
"Уголовное дело в отношении Дениса Аллаярова, действительно, вчера вечером поступило в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Дело находится в производстве судьи Меркуловой Юлии Валерьевны", – сказала собеседница агентства.
Судя по картотеке дела, материалы поступили 14 октября, сейчас их передают судье, а дата первого заседания еще не назначена. Обвиняют журналиста по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 сентября продлил арест Аллаярову до 28 октября, также был продлен домашний арест Карпову – до 4 ноября.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за "подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей", сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Адвокат Светлана Герасимова рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
В начале сентября Герасимова поясняла РИА Новости, что следствие по делу Аллаярова завершено, а сумма вменяемой ему взятки увеличилась с 20 до 120 тысяч рублей. В издании URA.RU отметили, что "взятками" следствие называет переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете. При этом, по заявлению редакции, экс-полицейский Карпов получал деньги, но "от другого представителя екатеринбургского СМИ".