Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе
10:59 15.10.2025 (обновлено: 11:03 15.10.2025)
Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе
Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе - РИА Новости, 15.10.2025
Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе
Суд Кубани арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе по обвинению в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности,... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
россия
туапсе
сочи
ирина волк
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, россия, туапсе, сочи, ирина волк, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Туапсе, Сочи, Ирина Волк, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Суд Кубани арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе по обвинению в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.
Утром в среду официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он был заключен под стражу.
"Следователем следственного отдела по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам ЦПЭ ГУ МВД России по краю 20-летнему жителю Туапсе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), часттью 1.1 стать 205.1 УК РФ (склонение и вербовка лица в совершение преступления террористической направленности)", - говорится в сообщении.
Правоохранителями, как сообщала Волк, предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. В итоге ему удалось завербовать трех россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.
"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК.
По версии следствия, с июня 2023 по май 2024 года фигурант, которого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние, на своей странице в одной из соцсетей неоднократно публично размещал фото и видео с атрибутикой и символикой экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.
В январе 2025 года, как уточнили в СК, фигурант при личном общении со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации, убеждал переехать на территорию Украины, призывал к участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории РФ, а также стремился поддержать ее преступную деятельность путем вербовки в ряды организации новых участников.
Заголовок открываемого материала