Суд арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Суд Кубани арестовал задержанного в аэропорту Сочи жителя Туапсе по обвинению в совершении преступлений экстремистской и террористической направленности, сообщили в СУСК по Краснодарскому краю.

Утром в среду официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что житель Туапсе задержан в аэропорту Сочи по подозрению в вербовке россиян для отправки на Украину с целью вступления в террористическую организацию, он был заключен под стражу.

"Следователем следственного отдела по городу Туапсе СКР по Краснодарскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по материалам ЦПЭ ГУ МВД России по краю 20-летнему жителю Туапсе предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики), частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), часттью 1.1 стать 205.1 УК РФ (склонение и вербовка лица в совершение преступления террористической направленности)", - говорится в сообщении.

Правоохранителями, как сообщала Волк, предварительно установлено, что молодой человек, действуя по указанию иностранного куратора, подыскивал людей в интернете и вовлекал их в противоправную деятельность. В итоге ему удалось завербовать трех россиян, которые вместе с ним планировали покинуть РФ, через третьи страны они направлялись на Украину, чтобы вступить в террористическую организацию.

"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в СК

По версии следствия, с июня 2023 по май 2024 года фигурант, которого уже привлекали к административной ответственности за аналогичное деяние, на своей странице в одной из соцсетей неоднократно публично размещал фото и видео с атрибутикой и символикой экстремистских организаций, деятельность которых запрещена на территории РФ.