Суд в Польше рассмотрит дело подозреваемого в теракте на "Северном потоке" - РИА Новости, 15.10.2025
10:31 15.10.2025 (обновлено: 11:32 15.10.2025)
Суд в Польше рассмотрит дело подозреваемого в теракте на "Северном потоке"
в мире
германия
украина
варшава
дональд туск
северный поток
северный поток — 2
авария на "северных потоках"
В мире, Германия, Украина, Варшава, Дональд Туск, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсетиВладимир Журавлев
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Фото : страница Владимира Журавлева в соцсети
Владимир Журавлев. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Варшавский окружной суд в пятницу начнет рассмотрение дела об экстрадиции в ФРГ подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, следует из расписания заседаний инстанции.
Слушание начнётся в 11.00 (12.00 мск). Дело будет рассматривать судья Дариуш Любовский.
Адвокат Журавлева Тимотеуш Папроцкий сообщил журналистам, что, поскольку Апелляционный суд Варшавы не назначил дату слушания по апелляции на решение о 40-дневном аресте, подозреваемый явится в суд.
Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. Затем тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток - 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
 
