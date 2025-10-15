Суд в Польше рассмотрит дело подозреваемого в теракте на "Северном потоке"

ВАРШАВА, 15 окт – РИА Новости. Варшавский окружной суд в пятницу начнет рассмотрение дела об экстрадиции в ФРГ подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева, следует из расписания заседаний инстанции.