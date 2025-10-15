Суд в десять раз скорректировал сумму, выделяемую Надеждину на лекарства

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Московской области исправил опечатку в размере денежных средств, которые он разрешил выделять признанному банкротом политику Борису Надеждину из его конкурсной массы ежемесячно на лекарства и медуслуги, – вместо более 311 тысяч рублей, как было ошибочно указано ранее, правильно – более 33 тысяч рублей, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Исправить допущенную опечатку по тексту резолютивной части определения от 13.10.2025 г.", - говорится в определении суда "об исправлении описок, опечаток или арифметических ошибок".

Суд 9 октября решил "исключить из конкурсной массы и выделять ежемесячно… денежные средства должнику Надеждину Борису Борисовичу на покупку лекарственных препаратов, оплату медицинских услуг". В судебном акте уточнялось, что выплата производится финансовым управляющим при наличии у должника дохода.

Суд установил, что Надеждин является инвалидом второй группы, "следовательно, ему для удовлетворения его жизненно необходимых потребностей недостаточно получения из конкурсной массы сумм, соответствующих величине прожиточного минимума". "Само по себе наличие инвалидности свидетельствует о нуждаемости должника в постоянном лечении, приобретении лекарственных средств для поддержания жизнедеятельности", - указал суд.

Он также отметил, что политик представил доказательства необходимости покупки лекарственных средств с указанием их стоимости, необходимости прохождения медицинского обследования. Суд удовлетворил ходатайство Надеждина об исключении из конкурсной массы и выделении ему ежемесячно более 33 тысяч рублей с даты вынесения определения до окончания процедуры банкротства.

Надеждин был признан банкротом в апреле по заявлению АСВ от лица обанкротившегося в 2017 году Росэнергобанка . В реестр требований кредиторов политика включены его неисполненные обязательства перед банком по кредиту в размере около 78 миллионов рублей, в том числе более 26 миллионов рублей основного долга. За время проведения процедуры банкротства заявлений от других кредиторов не поступало.