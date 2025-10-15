В Ереване в среду продолжится заседание суда о продлении ареста Карапетяна

ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Заседание суда в Ереване по ходатайству о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна продолжится в 14.00 мск, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.

В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.