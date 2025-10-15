В Ереване в среду продолжится заседание суда о продлении ареста Карапетяна

ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Заседание суда в Ереване по ходатайству о продлении ареста предпринимателя Самвела Карапетяна продолжится в 14.00 мск, сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян.
"Заседания суда отложено и продолжится в 15.00 (14.00 мск - ред.). Сторона обвинения представила ходатайство, которое не имеет отношения к праву и Самвелу Карапетяну", - заявил адвокат.
Карапетян находится в заключении с 18 июня. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви.
Ранее американский адвокат Карапетяна пообещал проинформировать международные инстанции о проблеме политических заключенных в Армении. Он так же сообщил, что защита бизнесмена намерена обратиться в Европейский суд по правам человека и другие инстанции.
В понедельник пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила РИА Новости, что обвинение Карапетяну было дополнено пунктами статьи об отмывании денег. Адвокаты Карапетяна распространили заявление, в котором говорится, что новое обвинение предъявлено без каких-либо относящихся к делу данных, без какого-либо минимального правового и законного основания.
Владельцу компании "Ташир Групп" Самвелу Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.