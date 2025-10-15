https://ria.ru/20251015/subsidiya-2048418333.html
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Забайкальского края утвердило в среду порядок предоставления субсидий из бюджета края субъектам малого и среднего предпринимательства, которые являются участниками СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства можно будет направить на финансовое обеспечение затрат для осуществления предпринимательской деятельности.
"Максимальный размер субсидий не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов получателей субсидий, связанных с реализацией бизнес-проектов. Отбор получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе способом проведения конкурса", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Заявка подается в министерство экономического развития Забайкальского края участником отбора в электронной форме через ГИИС "Электронный бюджет" и после предоставления документов.