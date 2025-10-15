Рейтинг@Mail.ru
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
15:53 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/subsidiya-2048418333.html
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье - РИА Новости, 15.10.2025
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье
Правительство Забайкальского края утвердило в среду порядок предоставления субсидий из бюджета края субъектам малого и среднего предпринимательства, которые... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:53:00+03:00
2025-10-15T15:53:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
https://ria.ru/20251015/konkurs-2048372136.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье

Бойцы спецоперации, владеющие бизнесом, получат субсидии в Забайкальском крае

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Забайкальского края утвердило в среду порядок предоставления субсидий из бюджета края субъектам малого и среднего предпринимательства, которые являются участниками СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства можно будет направить на финансовое обеспечение затрат для осуществления предпринимательской деятельности.
"Максимальный размер субсидий не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов получателей субсидий, связанных с реализацией бизнес-проектов. Отбор получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе способом проведения конкурса", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Заявка подается в министерство экономического развития Забайкальского края участником отбора в электронной форме через ГИИС "Электронный бюджет" и после предоставления документов.
Удобрение - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Конкурс грантов для аграриев стартовал в Красноярском крае
Вчера, 13:07
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала