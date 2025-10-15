Участники СВО, у которых есть свой бизнес, получат субсидии в Забайкалье

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Правительство Забайкальского края утвердило в среду порядок предоставления субсидий из бюджета края субъектам малого и среднего предпринимательства, которые являются участниками СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства можно будет направить на финансовое обеспечение затрат для осуществления предпринимательской деятельности.

"Максимальный размер субсидий не превышает 500 тысяч рублей на одного получателя. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения расходов получателей субсидий, связанных с реализацией бизнес-проектов. Отбор получателей субсидий осуществляется на конкурсной основе способом проведения конкурса", — отметила министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.