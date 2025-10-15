https://ria.ru/20251015/stolknoveniya-2048303872.html
На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения
На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения - РИА Новости, 15.10.2025
На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения
Пакистанские военные открыли огонь на границе с Афганистаном в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва
На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения
PTV: на границе Пакистана и Афганистана произошли новые столкновения
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Пакистанские военные открыли огонь на границе с Афганистаном в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, передает телеканал
PTV со ссылкой на вооруженные силы страны.
"На постах боевиков вспыхнули пожары, и талибы отступили, оставив после себя множество убитых", — говорится в публикации.
Информационный портал Tolo News сообщил о тяжелых боях у пограничного перехода "Спинбулдак — Чаман".
Этот участок — один из важных торговых путей между двумя странами.
По данным портала, там погибли три жителя, несколько детей получили ранения. Также есть потери среди военных.
Управление информации и культуры афганской провинции Гельменд сообщило, что пакистанская армия захватила семерых рабочих около условной границы и жестоко расправилась с ними.
Конфликт начался на прошлой неделе, после того, как талибы обвинили Исламадад в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по ее территории.
МИД России призвал Афганистан
и Пакистан
к сдержанности и разрешению любых разногласий политико-дипломатическими средствами.