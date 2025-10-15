Блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, уничтоженные в результате неспровоцированной стрельбы

© PTV/Security Sources Блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, уничтоженные в результате неспровоцированной стрельбы

На границе Пакистана и Афганистана возобновились столкновения

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Пакистанские военные открыли огонь на границе с Афганистаном в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, передает Пакистанские военные открыли огонь на границе с Афганистаном в ответ на нападение на блокпосты в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, передает телеканал PTV со ссылкой на вооруженные силы страны.

"На постах боевиков вспыхнули пожары, и талибы отступили, оставив после себя множество убитых", — говорится в публикации.

Информационный портал Tolo News сообщил о тяжелых боях у пограничного перехода "Спинбулдак — Чаман".

Этот участок — один из важных торговых путей между двумя странами.

По данным портала, там погибли три жителя, несколько детей получили ранения. Также есть потери среди военных.

Управление информации и культуры афганской провинции Гельменд сообщило, что пакистанская армия захватила семерых рабочих около условной границы и жестоко расправилась с ними.

Конфликт начался на прошлой неделе, после того, как талибы обвинили Исламадад в нарушении воздушного пространства страны и нанесении ударов по ее территории.

МИД России призвал Афганистан Пакистан к сдержанности и разрешению любых разногласий политико-дипломатическими средствами.