Актер-иноагент Смольянинов* сохранил статус ИП в России

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Артур Смольянинов* (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) сохранил статус индивидуального предпринимателя в России, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Во вторник в ФСБ сообщили, что против экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского** и его пособников (в том числе Смольянинова*) из числа членов признанного нежелательным в РФ "Антивоенного комитета России"*** возбуждено уголовное дело по статье о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

Кроме того, Смольянинов * заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск. Минюст включил Смольянинова* в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.

Смольянинов* в 2024 году в интервью изданию "Новая газета Европа"*** (признана нежелательной организацией в РФ) заявлял, что если бы он и принимал участие в конфликте, то на стороне Украины , добавив, что ему "наплевать" на РФ, даже если от страны останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".

Вместе с тем, согласно документам, Смольянинов* сохранил статус ИП в России. В феврале в налоговую были внесены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Согласно закону, для сохранение статуса индивидуального предпринимателя необходимо регулярно сдавать отчетность и подавать декларацию. Это можно делать дистанционно, по доверенности или с помощью электронной цифровой подписи.

Как указано в документах, ИП актер открыл в октябре 2008 года, в качестве его основного вида деятельности значится "деятельность в области исполнительских искусств", а в качестве дополнительного - "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ".

По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, 21 января и 7 августа налоговая вынесла три решения о приостановлении операций по счетам Смольянинова по причине "непредставление налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее предоставления".

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента