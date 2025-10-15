https://ria.ru/20251015/ssha-2048500311.html
Трамп рассказал о борьбе с наркотрафиком в Латинской Америке
ТРАМП ЗАЯВИЛ, ЧТО В БОРЬБЕ С НАРКОТРАФИКОМ ИЗ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ПОСЛЕ УДАРОВ ПО СУДАМ БЛИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ ПРИСМАТРИВАЕТСЯ К НАЗЕМНЫМ ЦЕЛЯМ РИА Новости, 15.10.2025
Трамп: после удара по судам близ Венесуэлы США могут атаковать наземные цели