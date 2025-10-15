Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать с США конкретные вопросы с учетом того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе за саммит на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.