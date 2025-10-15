https://ria.ru/20251015/ssha-2048456542.html
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Россия готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать с США конкретные вопросы с учетом того, что успели наработать за предыдущий период, в том... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:17:00+03:00
2025-10-15T18:17:00+03:00
2025-10-15T18:17:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251013/razgovor-2047935507.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, аляска, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Лавров: РФ готова обсуждать с США конкретные вопросы с учетом саммита на Аляске