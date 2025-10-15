Рейтинг@Mail.ru
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ssha-2048456542.html
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров
Россия готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать с США конкретные вопросы с учетом того, что успели наработать за предыдущий период, в том... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T18:17:00+03:00
2025-10-15T18:17:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
сергей лавров
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6e970c2fc0c46f8b8455bb923540fbb8.jpg
https://ria.ru/20251013/razgovor-2047935507.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/141045/30/1410453096_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a2aa58f0442461b1300625585d83c771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин
В мире, Россия, США, Аляска, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Владимир Путин
Россия готова обсуждать с США конкретные вопросы, заявил Лавров

Лавров: РФ готова обсуждать с США конкретные вопросы с учетом саммита на Аляске

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Россия готова на разных уровнях, включая президентский, обсуждать с США конкретные вопросы с учетом того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе за саммит на Аляске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр обратил внимание на то, что во время отлета из Египта президент США Дональд Трамп, комментируя тему возможной поставки ракет Tomahawk, среди прочего сказал, что, наверное, ему надо будет поговорить с президентом России Владимиром Путиным на эту тему.
"Он (Трамп - ред.) и его команда знают, что в любой момент мы готовы на разных уровнях, включая президентский, общаться и обсуждать конкретные вопросы. Конечно, с учетом всего того, что успели наработать за предыдущий период, в том числе российско-американский саммит на Аляске", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Запуск крылатой ракеты Tomahawk - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Песков оценил возможность разговора Путина и Трампа по "Томагавкам"
13 октября, 12:48
 
В миреРоссияСШААляскаСергей ЛавровДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала