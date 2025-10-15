Рейтинг@Mail.ru
Контакты США и России на высшем уровне пока не планируются, заявил Лавров - РИА Новости, 15.10.2025
18:06 15.10.2025
Контакты США и России на высшем уровне пока не планируются, заявил Лавров
Рабочие контакты РФ и США идут по разным каналам и вопросам, на высшем уровне пока не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
россия
сша
сергей лавров
россия
сша
в мире, россия, сша, сергей лавров
В мире, Россия, США, Сергей Лавров
Контакты США и России на высшем уровне пока не планируются, заявил Лавров

Лавров: контакты США и России на высшем уровне пока не планируются

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Рабочие контакты РФ и США идут по разным каналам и вопросам, на высшем уровне пока не планируются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рабочие контакты идут по разным каналам и вопросам. Контакты на высшем уровне пока не планируются", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Лавров призвал не обольщаться контактами между Россией и США
11 апреля, 10:40
 
