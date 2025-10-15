Рейтинг@Mail.ru
США готовы ввести дополнительные меры против России - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:40 15.10.2025
США готовы ввести дополнительные меры против России
США готовы ввести дополнительные меры против России - РИА Новости, 15.10.2025
США готовы ввести дополнительные меры против России
США и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, заявил глава министерства... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:40:00+03:00
2025-10-15T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
пит хегсет
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, пит хегсет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Пит Хегсет
США готовы ввести дополнительные меры против России

Хегсет: США готовы ввести дополнительные меры против России

Флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. США и их союзники готовы ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не будет урегулирован в ближайшее время, заявил глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет.
"Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, Соединённые Штаты вместе с союзниками предпримут шаги, чтобы возложить издержки на Россию за продолжающуюся агрессию", — сказал Хегсет в Брюсселе после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны.
Глава Пентагона Пит Хегсет
Хегсет напомнил, кто должен обеспечивать безопасность Европы
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаПит Хегсет
 
 
