Хегсет напомнил, кто должен обеспечивать безопасность Европы - РИА Новости, 15.10.2025
16:31 15.10.2025
Хегсет напомнил, кто должен обеспечивать безопасность Европы
Хегсет напомнил, кто должен обеспечивать безопасность Европы
СТРАНЫ ЕВРОПЫ, А НЕ США, ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ КОНТИНЕНТА - ШЕФ ПЕНТАГОНА РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:31:00+03:00
2025-10-15T16:31:00+03:00
2025
министерство обороны сша, европа, сша
Министерство обороны США, Европа, США
Хегсет напомнил, кто должен обеспечивать безопасность Европы

Хегсет: страны Европы, а не США должны обеспечивать безопасность континента

© AP Photo / Virginia MayoГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
СТРАНЫ ЕВРОПЫ, А НЕ США, ДОЛЖНЫ НЕСТИ ОСНОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ КОНТИНЕНТА - ШЕФ ПЕНТАГОНА
 
Министерство обороны СШАЕвропаСША
 
 
