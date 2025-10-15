https://ria.ru/20251015/ssha-2048420377.html
США оптимистично смотрят на перспективы переговоров с Китаем
США оптимистично смотрят на перспективы переговоров с Китаем - РИА Новости, 15.10.2025
США оптимистично смотрят на перспективы переговоров с Китаем
США оптимистично смотрят на перспективы урегулирования торговых разногласий с Китаем и ведут переговоры на очень высоком уровне, заявил в среду министр финансов РИА Новости, 15.10.2025
