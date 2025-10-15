https://ria.ru/20251015/ssha-2048418746.html
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент - РИА Новости, 15.10.2025
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен наносить ущерб экономике Китая и рассчитывает на сдерживание конфликта в торговой сфере. РИА Новости, 15.10.2025
сша
китай
Глава Минфина Бессент: США надеются на сдерживание конфликта в торговле Китаем
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен наносить ущерб экономике Китая и рассчитывает на сдерживание конфликта в торговой сфере.
"Мы не хотим вредить их экономике и не ищем эскалации... Мы не верим, что они хотят вредить нашей, но это экономика командно-контрольного типа, и они не будут ни командовать, ни контролировать нас. Мы будем отстаивать суверенитет", - сказал он в эфире телеканала CNBC.
Бессент
добавил, что США
располагают "многими рычагами влияния" на Китай
и обладают "инструментами, более мощными, чем ограничения на экспорт редкоземельных металлов".
По его словам, текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день".
"Это не просто политическое противостояние внутри страны, это влияет на доверие бизнеса и настроение инвесторов", - отметил министр.