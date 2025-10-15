Рейтинг@Mail.ru
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент - РИА Новости, 15.10.2025
15:54 15.10.2025
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент - РИА Новости, 15.10.2025
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен наносить ущерб экономике Китая и рассчитывает на сдерживание конфликта в торговой сфере. РИА Новости, 15.10.2025
в мире
сша
китай
скотт бессент
минфин сша
сша
китай
в мире, сша, китай, скотт бессент, минфин сша
В мире, США, Китай, Скотт Бессент, Минфин США
США не стремятся нагнетать торговую конфронтацию с Китаем, заявил Бессент

Глава Минфина Бессент: США надеются на сдерживание конфликта в торговле Китаем

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон не намерен наносить ущерб экономике Китая и рассчитывает на сдерживание конфликта в торговой сфере.
«

"Мы не хотим вредить их экономике и не ищем эскалации... Мы не верим, что они хотят вредить нашей, но это экономика командно-контрольного типа, и они не будут ни командовать, ни контролировать нас. Мы будем отстаивать суверенитет", - сказал он в эфире телеканала CNBC.

Бессент добавил, что США располагают "многими рычагами влияния" на Китай и обладают "инструментами, более мощными, чем ограничения на экспорт редкоземельных металлов".
По его словам, текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день".
"Это не просто политическое противостояние внутри страны, это влияет на доверие бизнеса и настроение инвесторов", - отметил министр.
