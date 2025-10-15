МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией

ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Возможное введение Вашингтоном запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США для китайских авиакомпаний нанесет ущерб собственным интересам американской стороны, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний нанесут ущерб обменам между двумя народами (поездки жителей США и Китая друг к другу - ред.), а также нанесут ущерб их собственным интересам", - сказал Линь Цзянь.

Дипломат отметил, что Китай поддерживает китайские компании в защите их законных прав и интересов.

Ранее директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан в беседе с РИА Новости отметил, что Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над Россией при рейсах в или из США.