МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией

Возможное введение Вашингтоном запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США для китайских авиакомпаний нанесет ущерб... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T14:15:00+03:00
2025-10-15T14:15:00+03:00
2025-10-15T14:15:00+03:00
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
china southern airlines
air china
china eastern airlines
сша
китай
вашингтон (штат)
МИД Китая: запрет на полеты над Россией нанесет ущерб интересам США
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Возможное введение Вашингтоном запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США для китайских авиакомпаний нанесет ущерб собственным интересам американской стороны, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее крупнейшие авиаперевозчики Китая
— China Southern Airlines
, Air China
и China Eastern Airlines
— выступили против предлагаемого администрацией президента США Дональда Трампа
запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США, следует из документа, опубликованного на правительственном портале.
"Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний нанесут ущерб обменам между двумя народами (поездки жителей США и Китая друг к другу - ред.), а также нанесут ущерб их собственным интересам", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что Китай поддерживает китайские компании в защите их законных прав и интересов.
Ранее директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан в беседе с РИА Новости отметил, что Пекин
неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном
запрета для китайских авиакомпаний пролетать над Россией
при рейсах в или из США.
По мнению эксперта, возможные контрмеры могут включать в себя введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановку действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении. По словам эксперта, контрмеры Китая могут быть асимметричными, например, это может быть ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.