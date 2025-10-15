Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией
14:15 15.10.2025
МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией
в мире
сша
китай
вашингтон (штат)
дональд трамп
china southern airlines
air china
china eastern airlines
сша
китай
вашингтон (штат)
МИД Китая предостерег США от запрета на полеты над Россией

Флаг Китая
ПЕКИН, 15 окт – РИА Новости. Возможное введение Вашингтоном запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США для китайских авиакомпаний нанесет ущерб собственным интересам американской стороны, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее крупнейшие авиаперевозчики КитаяChina Southern Airlines, Air China и China Eastern Airlines — выступили против предлагаемого администрацией президента США Дональда Трампа запрета на использование российского воздушного пространства при рейсах в или из США, следует из документа, опубликованного на правительственном портале.
"Ограничения США на деятельность китайских авиакомпаний нанесут ущерб обменам между двумя народами (поездки жителей США и Китая друг к другу - ред.), а также нанесут ущерб их собственным интересам", - сказал Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что Китай поддерживает китайские компании в защите их законных прав и интересов.
Ранее директор института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессор Чжэн Аньгуан в беседе с РИА Новости отметил, что Пекин неизбежно ответит в случае введения Вашингтоном запрета для китайских авиакомпаний пролетать над Россией при рейсах в или из США.
По мнению эксперта, возможные контрмеры могут включать в себя введение ограничений для американских самолетов использовать воздушное пространство Китая и приостановку действия китайско-американского соглашения о воздушном сообщении. По словам эксперта, контрмеры Китая могут быть асимметричными, например, это может быть ограничение экспорта редкоземельных металлов и другого сырья для авиастроения в США.
