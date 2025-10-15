https://ria.ru/20251015/ssha-2048300670.html
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
Европейские политики боятся, что президент США Дональд Трамп блефует, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, такое мнение высказал в эфире своего... РИА Новости, 15.10.2025
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
Меркурис: ЕС боится, что Трамп блефует, обещая Киеву ракеты Tomahawk