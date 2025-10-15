Рейтинг@Mail.ru
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским - РИА Новости, 15.10.2025
06:06 15.10.2025
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским
Европейские политики боятся, что президент США Дональд Трамп блефует, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, такое мнение высказал в эфире своего... РИА Новости, 15.10.2025
На Западе испугались подвоха перед встречей Трампа с Зеленским

Меркурис: ЕС боится, что Трамп блефует, обещая Киеву ракеты Tomahawk

© AP Photo / Mystyslav ChernovПрезидент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Mystyslav Chernov
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский . Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Европейские политики боятся, что президент США Дональд Трамп блефует, обещая продать Киеву дальнобойные ракеты Tomahawk, такое мнение высказал в эфире своего YouTube-канала британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
"Они (Европейцы. — Прим. Ред.) видят, что Трамп привык много говорить, и сомневаются, что он отправит Киеву Tomahawk, но все равно пытаются повлиять на него, чтобы спасти Зеленского", — сказал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В США забили тревогу перед встречей Трампа с Зеленским
04:23
По словам эксперта, европейцы не доверяют президенту США после его постоянной смены позиции по Украине, однако у них нет выбора, потому что без США помогать Киеву будет бессмысленно.
"Европейцы пытаются цепляться за какие-то высказывания Трампа, давить на него, потому что альтернатива этим действиям — тянуть Киев на себе, что просто бессмысленно", — подчеркнул Меркурис.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп раскрыл подробности предстоящей встречи с Зеленским
Вчера, 21:49
Ранее Трамп объявил, что почти принял решение по вопросу возможных поставок крылатых ракет Tomahawk Украине, однако хотел бы понять, как киевский режим намерен их использовать.
Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что применение Киевом этих ракет нанесет ущерб отношениям Москвы и Вашингтона. В любом случае Россия готова отвечать на агрессивные действия: отечественные системы ПВО приспособились к ATACMS, приноровятся и к этому виду вооружений.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Песков предложил дождаться итогов встречи Трампа и Зеленского
Вчера, 12:57
 
Заголовок открываемого материала