Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов - РИА Новости, 15.10.2025
04:35 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/ssha-2048295745.html
Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов
Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и... РИА Новости, 15.10.2025
в мире, сша
В мире, США
Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов

ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и стратегических операций.
"Исполнительный приказ 14299 "О внедрении передовых технологий ядерных реакторов в интересах национальной безопасности" предписывает Военному министерству начать эксплуатацию ядерного реактора, регулируемого армией, на внутреннем военном объекте не позднее 30 сентября 2028 года", - говорится в официальном заявлении армии США.
Согласно заявлению, программа предусматривает создание коммерческих микрореакторов совместно с подразделением оборонных инноваций (DIU) по гибкому многоэтапному контракту. При этом реакторы останутся собственностью компаний.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Пентагон планирует закупить минералы, критически важные для армии, пишет FT
12 октября, 13:04
 
