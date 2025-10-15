https://ria.ru/20251015/ssha-2048295745.html
Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов
Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов - РИА Новости, 15.10.2025
Армия США планирует снабжать базы энергией малых атомных реакторов
Военное министерство США анонсировало старт программы ядерного энергоснабжения Janus, направленной на бесперебойное энергообеспечение военных баз и... РИА Новости, 15.10.2025
