На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России - РИА Новости, 15.10.2025
02:47 15.10.2025
На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России
Президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Китаем, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить завершение украинского конфликта, такое... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
китай
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
китай
россия
сша
в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин
На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России

BZ: Трамп попробует привлечь Китай для решения украинского конфликта

© AP Photo / Rahmat GulБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Китаем, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить завершение украинского конфликта, такое мнение высказал немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.
"Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай. Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> (Россию. — Прим. Ред.) заключить мир", — написал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
"Все решили выйти": Трамп набросился на БРИКС
00:33
По мнению автора, главная проблема для Трампа заключается в том, что Китаю невыгоден конфликт с Россией, однако и сближение Москвы и Вашингтона является крайне нежелательным исходом для Пекина.
"Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер.
По его словам, глава Белого дома использует политику пошлин и тарифов в отношении Китая, чтобы надавить и склонить к совместной работе над урегулированием украинского конфликта.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп заявил, что у него прекрасные отношения с Си Цзиньпином
Вчера, 22:33
"Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Владимир Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Трамп рассказал о предстоящей встрече с Зеленским
Вчера, 21:53
 
В мире Китай Россия США Дональд Трамп Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
