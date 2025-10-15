На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Китаем, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить завершение украинского конфликта, такое мнение высказал немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung.
"Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер.
По его словам, глава Белого дома использует политику пошлин и тарифов в отношении Китая, чтобы надавить и склонить к совместной работе над урегулированием украинского конфликта.
"Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимир Путин открыт для поисков мирного урегулирования, Киев же ушел в пассивную позицию.
Как отмечал глава МИД Сергей Лавров, украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Также Владимир Зеленский отверг приглашение приехать в Москву для переговоров.