На Западе раскрыли, как США хотят переманить союзника России

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться договориться с Китаем, чтобы оказать давление на Россию с целью ускорить завершение украинского конфликта, такое мнение высказал немецкий журналист Томас Фасбендер в статье для Berliner Zeitung

Трампу нужны союзники. Одним из таких союзников может стать Китай . Если Китай и США объединятся, они смогут попытаться заставить <…> ( Россию . — Прим. Ред.) заключить мир", — написал он.

По мнению автора, главная проблема для Трампа заключается в том, что Китаю невыгоден конфликт с Россией, однако и сближение Москвы и Вашингтона является крайне нежелательным исходом для Пекина

"Тем не менее, американский президент попытается привлечь Китай на свою сторону против России", — считает Фасбендер.

По его словам, глава Белого дома использует политику пошлин и тарифов в отношении Китая, чтобы надавить и склонить к совместной работе над урегулированием украинского конфликта.

"Но кто сказал, что Трамп не хочет также заставить Китай играть более активную роль в умиротворении украинской войны?", — предположил журналист.