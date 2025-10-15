Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Житель Нижегородской области признан виновным в убийстве с особой жестокостью за то, что насмерть забил знакомую ножом и вилками, он приговорен к 14 годам колонии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года в квартире дома на улице Мелиораторов в Городце при распитии спиртного между осужденным и его знакомой произошла ссора. Мужчина нанес женщине более 60 ударов ножом, вилками и иными предметами, имевшимися в квартире потерпевшей, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Мужчина вскоре был задержан на территории другого региона.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК.