Рейтинг@Mail.ru
Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/srok-2048377926.html
Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью
Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью - РИА Новости, 15.10.2025
Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью
Житель Нижегородской области признан виновным в убийстве с особой жестокостью за то, что насмерть забил знакомую ножом и вилками, он приговорен к 14 годам... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:38:00+03:00
2025-10-15T13:38:00+03:00
происшествия
россия
нижегородская область
городец
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20251015/ubiystvo-2048376586.html
россия
нижегородская область
городец
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, городец, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Городец, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью

В Нижегородской области насмерть забивший подругу ножом мужчина получил 14 лет

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Житель Нижегородской области признан виновным в убийстве с особой жестокостью за то, что насмерть забил знакомую ножом и вилками, он приговорен к 14 годам колонии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в сентябре 2024 года в квартире дома на улице Мелиораторов в Городце при распитии спиртного между осужденным и его знакомой произошла ссора. Мужчина нанес женщине более 60 ударов ножом, вилками и иными предметами, имевшимися в квартире потерпевшей, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений женщина скончалась. Мужчина вскоре был задержан на территории другого региона.
"Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Приговором суда ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
В Башкирии вынесли приговор женщине, убившей топором мужа, сына и подругу
Вчера, 13:27
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьГородецСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала