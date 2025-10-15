Жителя Нижегородской области осудили за убийство с особой жестокостью

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт – РИА Новости. Житель Нижегородской области признан виновным в убийстве с особой жестокостью за то, что насмерть забил знакомую ножом и вилками, он приговорен к 14 годам колонии, сообщило региональное следственное управление СК РФ.