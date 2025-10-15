Рейтинг@Mail.ru
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/spetsoperatsiya-2048299815.html
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском - РИА Новости, 15.10.2025
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском
Расчёт операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск "Южная" эффективно выявляет и уничтожает до 10 целей в сутки под Северском, рассказал... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:47:00+03:00
2025-10-15T05:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e87a358b0baedaa431e273fc9f8c83e.jpg
https://ria.ru/20251015/vsu-2048294334.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040368822_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_90ff3c944b7802c0b4497b667b617899.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском

Разведчики за сутки дронами уничтожают до 10 целей под Северском

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Расчёт операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск "Южная" эффективно выявляет и уничтожает до 10 целей в сутки под Северском, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Псих".
"В среднем наш один расчёт, состоящий из разведывательного и FPV-дрона, за сутки находит и уничтожает примерно до 10 целей. В зависимости от обнаруженных целей принимается решение об их уничтожении. Если это пикап или пехота, которая может быстро скрыться, по ним работают в первую очередь. Если это блиндаж, оборудование или антенны, ждём, пока на этом месте обнаружим присутствие противника", – сказал разведчик.
Он пояснил, что идеальная координация и многомесячный опыт совместной работы показывают эффективную работу расчётов. По словам бойца, каждая уничтоженная боевая машина, артиллерийское орудие или опорный пункт – это результат слаженных действий двух специалистов, действующих как единый механизм.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Боец ВС России рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Купянском
04:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала