Разведчик рассказал об уничтожении целей под Северском
ЛУГАНСК, 15 окт – РИА Новости. Расчёт операторов БПЛА разведывательного подразделения группировки войск "Южная" эффективно выявляет и уничтожает до 10 целей в сутки под Северском, рассказал РИА Новости разведчик с позывным "Псих".
"В среднем наш один расчёт, состоящий из разведывательного и FPV-дрона, за сутки находит и уничтожает примерно до 10 целей. В зависимости от обнаруженных целей принимается решение об их уничтожении. Если это пикап или пехота, которая может быстро скрыться, по ним работают в первую очередь. Если это блиндаж, оборудование или антенны, ждём, пока на этом месте обнаружим присутствие противника", – сказал разведчик.
Он пояснил, что идеальная координация и многомесячный опыт совместной работы показывают эффективную работу расчётов. По словам бойца, каждая уничтоженная боевая машина, артиллерийское орудие или опорный пункт – это результат слаженных действий двух специалистов, действующих как единый механизм.