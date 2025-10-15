https://ria.ru/20251015/spetsoperatsiya-2048297285.html
Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении
Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.10.2025
Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" российской группировки войск "Север" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, пунктов управления... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:10:00+03:00
2025-10-15T05:10:00+03:00
2025-10-15T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841565832_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_2ea5d80f481c3640d02964a3e061d870.jpg
https://ria.ru/20251015/spetsoperatsiya-2048296741.html
https://ria.ru/20251015/otrabotka-2048296608.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841565832_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ad32d9074e5403a626f6a9e8fa01290.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении
Расчеты САУ "Гвоздика" уничтожили опорные пункты ВСУ на Харьковском направлении
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" российской группировки войск "Север" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, пунктов управления беспилотников, боевой техники и живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и пехоту ВСУ
в зоне проведения СВО на харьковском направлении", – говорится в сообщении.
Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно следят за скоплениями противника, а также за путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ, затем передают информацию и точные координаты артиллеристам, говорится в сообщении.
Огневое поражение осуществляется с закрытых позиций на расстоянии нескольких километров. Благодаря точной корректировке с помощью беспилотников и большому опыту расчетов, артиллеристы эффективно поражают как стационарные объекты, так и движущуюся технику противника, подчеркивают в военном ведомстве.
После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты "Гвоздик" оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить, добавили в Минобороны.
Отмечается, что подразделения группировки "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ
. "Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - подчеркивается в сообщении.