Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 15.10.2025
Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСАУ "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО
САУ Гвоздика 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
САУ "Гвоздика" 2С1 ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" российской группировки войск "Север" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, пунктов управления беспилотников, боевой техники и живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.
"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", – говорится в сообщении.
Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно следят за скоплениями противника, а также за путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ, затем передают информацию и точные координаты артиллеристам, говорится в сообщении.
Огневое поражение осуществляется с закрытых позиций на расстоянии нескольких километров. Благодаря точной корректировке с помощью беспилотников и большому опыту расчетов, артиллеристы эффективно поражают как стационарные объекты, так и движущуюся технику противника, подчеркивают в военном ведомстве.
После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты "Гвоздик" оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить, добавили в Минобороны.
Отмечается, что подразделения группировки "Север" продолжают выполнять боевую задачу по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы РФ. "Войска ежесуточно продолжают продвигаться вперед, оттесняя противника от государственной границы для создания "санитарной зоны" и обеспечения безопасности мирного населения приграничных российских регионов", - подчеркивается в сообщении.
