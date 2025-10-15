Артиллеристы "Севера" уничтожили опорники ВСУ на Харьковском направлении

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" российской группировки войск "Север" успешно выполняют боевые задачи по уничтожению опорных пунктов, пунктов управления беспилотников, боевой техники и живой силы ВСУ на харьковском направлении, сообщило министерство обороны РФ.

"Расчеты самоходных гаубиц "Гвоздика" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пункты управления БПЛА, боевую технику и пехоту ВСУ в зоне проведения СВО на харьковском направлении", – говорится в сообщении.

Операторы разведывательных беспилотников круглосуточно следят за скоплениями противника, а также за путями подвоза снабжения малых мобильных групп ВСУ, затем передают информацию и точные координаты артиллеристам, говорится в сообщении.

Огневое поражение осуществляется с закрытых позиций на расстоянии нескольких километров. Благодаря точной корректировке с помощью беспилотников и большому опыту расчетов, артиллеристы эффективно поражают как стационарные объекты, так и движущуюся технику противника, подчеркивают в военном ведомстве.

После подтверждения ликвидации сил ВСУ, расчеты "Гвоздик" оперативно покинули огневые позиции и сменили места своей дислокации, не давая противнику себя обнаружить, добавили в Минобороны.