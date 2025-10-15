РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам Минобороны в РФ.

"Расчеты "Ураганов" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, живую силу и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ

Уточняется, что расчет БПЛА обнаружил скопление военнослужащих ВСУ и бронетехники, а позже скорректировал артогонь и зафиксировал уничтожение целей.