РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 15.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 15.10.2025
РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на... РИА Новости, 15.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Расчеты РСЗО "Ураган" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении

Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган"
Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета установки РСЗО "Ураган". Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам Минобороны в РФ.
"Расчеты "Ураганов" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, живую силу и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что расчет БПЛА обнаружил скопление военнослужащих ВСУ и бронетехники, а позже скорректировал артогонь и зафиксировал уничтожение целей.
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - дополнили в МО РФ.
