РСЗО "Запада" сорвали ротацию ВСУ на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 15 окт - РИА Новости. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" группировки войск "Запад" уничтожили бронетехнику и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили журналистам Минобороны в РФ.
"Расчеты "Ураганов" 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику, живую силу и сорвали ротацию личного состава подразделений ВСУ
на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО", - сообщили в МО РФ
.
Уточняется, что расчет БПЛА обнаружил скопление военнослужащих ВСУ и бронетехники, а позже скорректировал артогонь и зафиксировал уничтожение целей.
"В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника", - дополнили в МО РФ.