Сотрудников "Крокуса" опросят в качестве свидетелей по делу о теракте
2025-10-15T03:34:00+03:00
красногорск
Сотрудников "Крокуса" опросят в качестве свидетелей по делу о теракте
Сотрудники «Крокуса» будут опрошены в качестве свидетелей по делу о теракте
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники концертного зала “Крокус сити холл” будут опрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о теракте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
“Сотрудники концертного зала заявлены в качестве свидетелей”, - рассказал собеседник агентства.
Как ранее заявил РИА Новости участник процесса, всего планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них - посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда
начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе
" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл
" в подмосковном Красногорске
произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК
, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.