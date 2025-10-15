Фигуранты по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни на заседании Басманного суда Москвы. Архивное фото

Сотрудников "Крокуса" опросят в качестве свидетелей по делу о теракте

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Сотрудники концертного зала “Крокус сити холл” будут опрошены в качестве свидетелей по уголовному делу о теракте, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

“Сотрудники концертного зала заявлены в качестве свидетелей”, - рассказал собеседник агентства.

Как ранее заявил РИА Новости участник процесса, всего планируется изучить показания 400 свидетелей, большинство из них - посетители концерта, которые не были признаны потерпевшими.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей.