https://ria.ru/20251015/sotrudnichestvo-2048450629.html
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 15.10.2025
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T17:43:00+03:00
2025-10-15T17:43:00+03:00
2025-10-15T17:43:00+03:00
в мире
венгрия
алексей миллер
петер сийярто
газпром
российская энергетическая неделя — 2025
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_0:179:2874:1796_1920x0_80_0_0_8b86c83358bf9233e8e5ad4767bf3e3b.jpg
https://ria.ru/20251015/es-2048448559.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999861246_479:0:2874:1796_1920x0_80_0_0_ed585d2f6205c5da46368de4d182d11b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, алексей миллер, петер сийярто, газпром, российская энергетическая неделя — 2025, россия
В мире, Венгрия, Алексей Миллер, Петер Сийярто, Газпром, Российская энергетическая неделя — 2025, Россия
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Миллер и Сийярто встретились на РЭН и обсудили сотрудничество в газовой сфере