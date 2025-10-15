Рейтинг@Mail.ru
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере - РИА Новости, 15.10.2025
17:43 15.10.2025
Россия и Венгрия обсудили сотрудничество в газовой сфере
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
венгрия
алексей миллер
петер сийярто
газпром
российская энергетическая неделя — 2025
россия
венгрия
россия
2025
Новости
венгрия, алексей миллер, петер сийярто, газпром, российская энергетическая неделя — 2025, россия
В мире, Венгрия, Алексей Миллер, Петер Сийярто, Газпром, Российская энергетическая неделя — 2025, Россия
© AP Photo / Bela SzandelszkyСотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Bela Szandelszky
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретились в рамках Российской энергетической недели, обсудили сотрудничество в газовой сфере, сообщил "Газпром".
«

"В рамках Российской энергетической недели состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто. Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в газовой сфере", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Венгрия оценила возможность приобретения доли в "Нефтяной индустрии Сербии"
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
