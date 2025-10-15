Уиткофф назвал приоритеты внешней политики Трампа

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал приоритетами внешней политики американского лидера Дональда Трампа на его второй срок окончание конфликтов в секторе Газа и на Украине, а также заключение нового соглашения с Ираном по его ядерной программе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к команде Трампа в области национальной безопасности.