Уиткофф назвал приоритеты внешней политики Трампа - РИА Новости, 15.10.2025
15:02 15.10.2025
Уиткофф назвал приоритеты внешней политики Трампа
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал приоритетами внешней политики американского лидера Дональда Трампа на его второй срок окончание конфликтов в... РИА Новости, 15.10.2025
в мире
украина
сша
иран
дональд трамп
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
украина
сша
иран
РИА Новости
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
в мире, украина, сша, иран, дональд трамп, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Украина, США, Иран, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Politico: Уиткофф назвал завершение конфликта в Газе приоритетом Трампа

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Стив Уиткофф. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал приоритетами внешней политики американского лидера Дональда Трампа на его второй срок окончание конфликтов в секторе Газа и на Украине, а также заключение нового соглашения с Ираном по его ядерной программе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к команде Трампа в области национальной безопасности.
"Уиткофф заявил иностранным коллегам, что три большие цели президента в области внешней политики на его второй срок - это завершение конфликта в Газе, завершение войны между Россией и Украиной и заключение нового ядерного соглашения с Ираном", - сообщает издание.
Трамп заявил, что Уиткофф ничего не знал о России перед первой встречей с Путиным - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Уиткофф перед встречей с Путиным ничего не знал о России, заявил Трамп
13 октября, 18:40
По словам источника, в команде Трампа признали, что завершение конфликта в Газе станет "самой легкой" из трех целей, но они "не сдаются" и перед остальными, при этом у них есть ощущение, что "успех влечет за собой еще больше успехов".
Трамп 9 октября объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Спецпосланик президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Кремле оценили эффективность спецпосланника США Уиткоффа
14 октября, 12:56
 
