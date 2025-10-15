Уиткофф назвал приоритеты внешней политики Трампа

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал приоритетами внешней политики американского лидера Дональда Трампа на его второй срок окончание конфликтов в секторе Газа и на Украине, а также заключение нового соглашения с Ираном по его ядерной программе, сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к команде Трампа в области национальной безопасности.
По словам источника, в команде Трампа признали, что завершение конфликта в Газе станет "самой легкой" из трех целей, но они "не сдаются" и перед остальными, при этом у них есть ощущение, что "успех влечет за собой еще больше успехов".
План Трампа, представленный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Документ также предполагает, что ХАМАС и другие палестинские группировки не будут участвовать в управлении сектором Газа - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
