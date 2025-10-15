Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза, заявил Слуцкий

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза, крылатые изречения даже идеологов холодной войны, подобных Уинстону Черчиллю, не дошли до таких деятелей современности, как генсек НАТО Марк Рютте, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Рютте утверждает, что уже более половины из 32 стран НАТО выразили готовность участвовать в закупках американского оружия для последующей передачи Украине. Ранее Рютте анонсировал важные заявления по новым поставкам вооружений в ходе заседания глав минобороны стран НАТО в Брюсселе, однако пока громких заявлений на этот счет сделано не было.
"Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза. "Учите историю. В истории находятся все тайны политической прозорливости", – говорил Черчилль. Но, видимо, крылатые изречения даже идеологов холодной войны не дошли до таких "деятелей современности", как генсек НАТО Рютте", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
По словам главы думского комитета, Рютте выбрал странную риторику для деэскалации, призывая "не относиться к России серьезно", но увеличить при этом расходы на оборону. "Ему, действительно, стоило лучше учить историю и зарубить себе на носу, чем заканчиваются авантюры против ведущей мировой державы с развитым военным и ядерным потенциалом", - подчеркнул он.
Слуцкий отметил, что Россия не тягается мощью с НАТО и не собирается нападать на страны альянса, но несерьезно относиться к возможностям передового российского оружия могут только "недоучки-камикадзе".
"Мы предупреждали в декабре 2021 года. Тогда самоуверенное невежество Брюсселя привело к кризису архитектуры европейской безопасности, однако ничему не научило. И да, в Донбассе Россия уже столкнулась с арсеналами НАТО и успешно шаг за шагом освобождает русскую землю от нацистов. "Так кто бумажный тигр", - задал вопрос Владимир Путин на "Валдае". Ждем "серьезный" ответ Рютте", - добавил политик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
