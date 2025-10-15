Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза, заявил Слуцкий

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Некомпетентность западных политиков достигает апофеоза, крылатые изречения даже идеологов холодной войны, подобных Уинстону Черчиллю, не дошли до таких деятелей современности, как генсек НАТО Марк Рютте, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий отметил, что Россия не тягается мощью с НАТО и не собирается нападать на страны альянса, но несерьезно относиться к возможностям передового российского оружия могут только "недоучки-камикадзе".