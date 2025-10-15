Благоустройство сквера на 8 тыс "квадратов" завершают в Тимашевском районе

Женщина с собакой во время прогулки. Архивное фото

КРАСНОДАР, 15 окт - РИА Новости. Благоустройство сквера площадью более восьми тысяч квадратных метров завершают в Тимашевском районе Кубани по нацпроекту, открытие зеленой зоны запланировано на конец октября, сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

По данным пресс-службы краевой администрации, новое общественное пространство - сквер Космонавтов - создают в станице Днепровской по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"Завершены основные работы по благоустройству сквера, название которому дали сами жители - сквер Космонавтов. В порядок привели территорию на улице Степанова площадью более 8 тысяч квадратных метров. Там сделали пешеходные дорожки, систему уличного освещения, установили новый остановочный павильон на месте старого и объекты малых архитектурных форм. На детской игровой площадке завершают укладку безопасного резинового покрытия. В центре сквера разместят макет солнечной системы, вокруг уже сформированы перголы", - рассказал журналистам Шапошник, его слова приводит пресс-служба.

Сейчас в будущем сквере заканчивают оформление цветочных газонов и озеленение. На территории также установят информационные щиты с именами известных космонавтов, на прогулках по скверу можно будет прочитать о земляках, которые прославили свою малую родину. Торжественное открытие зеленой зоны запланировано на конец октября, сообщили в пресс-службе краевой администрации.