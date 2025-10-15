Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю начальника ГУМЧС России по Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.

"В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал представитель ведомства.