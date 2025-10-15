Рейтинг@Mail.ru
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 15.10.2025
https://ria.ru/20251015/sk-2048424851.html
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий - РИА Новости, 15.10.2025
Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий
Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю начальника ГУМЧС России по Ростовской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T16:18:00+03:00
2025-10-15T16:18:00+03:00
происшествия
россия
ростовская область
таганрог
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_401e78f1047cfc9a77460ee99b12d7df.jpg
https://ria.ru/20250703/rukovoditel-2026883595.html
россия
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_226:0:2957:2048_1920x0_80_0_0_1e42baef83b743443884410f9d4c9168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, таганрог, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ростовская область, Таганрог, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)

Замначальника ГУМЧС по Ростовской области обвинили в превышении полномочий

© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в превышении должностных полномочий заместителю начальника ГУМЧС России по Ростовской области, сообщил журналистам представитель СУСК России по региону.
Ранее УФСБ России по области сообщила о задержании замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий. Как уточнили РИА Новости, фигурантом дела стал полковник внутренней службы Дмитрий Головчанов.
"В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - сказал представитель ведомства.
По данным следствия, в 2024 году фигурант, являясь должностным лицом, включенным в состав приемочной комиссии в качестве председателя, подписал акт приемки объекта капитального строительства – отделения Центра ГИМС в Таганроге без выполнения подрядчиком полного объема работ, предусмотренных контрактом.
Кроме того, полагают в СК, он дал незаконное указание остальным членам комиссии, обязав их также подписать документ.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Источник: руководителя Уральского учебного спасцентра МЧС задержали
3 июля, 10:29
 
ПроисшествияРоссияРостовская областьТаганрогМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала