Рейтинг@Mail.ru
Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 15.10.2025 (обновлено: 15:57 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/sk-2048414153.html
Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями
Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями - РИА Новости, 15.10.2025
Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями
Часть священников Армянской апостольской церкви (ААЦ), доставленных в среду Следственный комитет Армении, проходят в качестве свидетелей, заявила журналистам... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:31:00+03:00
2025-10-15T15:57:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048410711_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_48de4644b9fe4731f53a2aa7f0aa0483.jpg
https://ria.ru/20251003/prigovor-2046270443.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048410711_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_d61072e598e48ea05da24741eae98a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, следственный комитет россии (ск рф)
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Следственный комитет России (СК РФ)
Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями

Фарманян: часть доставленных в СК Армении священников ААЦ проходят свидетелями

© Кадр видео из соцсетейСотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
Сотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Часть священников Армянской апостольской церкви (ААЦ), доставленных в среду Следственный комитет Армении, проходят в качестве свидетелей, заявила журналистам адвокат Марине Фарманян.
Ранее адвокат Ара Зограбян заявил о задержании армянскими силовиками шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии, в том числе главы епархии епископа Мкртича. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах,
© Кадр видео из соцсетейСотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
Сотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Сотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
"Священнослужители (доставленные в СК - ред.) проходят в качестве свидетелей. Они отказались давать показания", - заявила Фарманян журналистам. При этом она отметила, что местонахождение пятерых священнослужителей, в том числе епископа Мкртича, неизвестно. Точное число фигурантов дела пока неизвестно. По данным Фарманян, среди них не только священники, но и работники епархии.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Глава Ширакской епархии ААЦ архиепископ Микаэл Аджапахян - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
ААЦ назвала приговор архиепископу Микаэлу беззаконием
3 октября, 19:22
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала