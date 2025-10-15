Часть священников ААЦ, доставленных в СК Армении, проходят свидетелями

ЕРЕВАН, 15 окт - РИА Новости. Часть священников Армянской апостольской церкви (ААЦ), доставленных в среду Следственный комитет Армении, проходят в качестве свидетелей, заявила журналистам адвокат Марине Фарманян.
Ранее адвокат Ара Зограбян заявил о задержании армянскими силовиками шестерых священнослужителей Арагацотнской епархии, в том числе главы епархии епископа Мкртича. Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь Следственного комитета страны Кима Авдалян, дело против священнослужителей в Армении касается принуждения к участию в митингах,
© Кадр видео из соцсетейСотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
Сотрудники правоохранительных органов на территории Арагацотнской епархии
"Священнослужители (доставленные в СК - ред.) проходят в качестве свидетелей. Они отказались давать показания", - заявила Фарманян журналистам. При этом она отметила, что местонахождение пятерых священнослужителей, в том числе епископа Мкртича, неизвестно. Точное число фигурантов дела пока неизвестно. По данным Фарманян, среди них не только священники, но и работники епархии.
Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе.
Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
