Сийярто рассказал, с кем планирует встретиться в Москве
2025-10-15T11:17:00+03:00
2025-10-15T11:17:00+03:00
2025-10-15T13:43:00+03:00
москва
Сийярто рассказал, с кем планирует встретиться в Москве
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости.
Сийярто
добавил, что также встретится с Лихачевым
и Миллером
, чтобы обсудить поставки энергоресурсов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.