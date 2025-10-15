Сийярто рассказал, с кем планирует встретиться в Москве

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

"Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости.