Сийярто рассказал, с кем планирует встретиться в Москве
11:17 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Сийярто рассказал, с кем планирует встретиться в Москве
москва
петер сийярто
александр новак
экономика
российская энергетическая неделя — 2025
Варвара Скокшина
москва, петер сийярто, александр новак, экономика, российская энергетическая неделя — 2025
Москва, Петер Сийярто, Александр Новак, Экономика, Российская энергетическая неделя — 2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться в ходе своего визита в Москву с вице-премьером РФ Александром Новаком, гендиректором "Росатома" Алексеем Лихачевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
"Я собираюсь встретиться с двумя вице-премьерами - Александром Новаком и Денисом Мантуровым. Мы собираемся обсудить прогресс в энергетической и экономической областях", - сказал он журналистам на полях РЭН, отвечая на вопрос РИА Новости.
Сийярто добавил, что также встретится с Лихачевым и Миллером, чтобы обсудить поставки энергоресурсов.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Венгрия не позволит диктовать, у кого ей покупать ресурсы, заявил Сийярто
МоскваПетер СийяртоАлександр НовакЭкономикаРоссийская энергетическая неделя — 2025
 
 
