09:17 15.10.2025 (обновлено: 10:43 15.10.2025)
Сийярто на русском поблагодарил за приглашение на РЭН
Сийярто на русском поблагодарил за приглашение на РЭН
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская... РИА Новости, 15.10.2025
Сийярто на русском поблагодарил за приглашение на РЭН

Сийярто на русском поблагодарил Новака за приглашение на форум РЭН

Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
Петер Сийярто на сессии Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве. 15 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. 15 октября 2025
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская энергетическая неделя" и отметил важность поставок энергоресурсов из России в Венгрию, передает корреспондент РИА Новости.
"Спасибо за приглашение. Я очень рад", - сказал он Новаку при встрече.
Сийярто указал на важность поставок энергоресурсов из России для выживания Венгрии.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
