Сийярто на русском поблагодарил за приглашение на РЭН

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с вице-премьером РФ Александром Новаком на русском выразил благодарность за приглашение на форум "Российская энергетическая неделя" и отметил важность поставок энергоресурсов из России в Венгрию, передает корреспондент РИА Новости.