Сирия готова предложить России помощь в поддержке восстановления республики - РИА Новости, 15.10.2025
23:45 15.10.2025
Сирия готова предложить России помощь в поддержке восстановления республики
Сирия готова предложить России огромные возможности в поддержке восстановления страны, заявил в беседе с РИА Новости сирийский министр финансов Мухаммед Барния. РИА Новости, 15.10.2025
в мире, россия, сирия, александр новак, владимир путин, ахмед аш-шараа, мвф, всемирный банк
В мире, Россия, Сирия, Александр Новак, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, МВФ, Всемирный банк
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости, Игорь Наймушин. Сирия готова предложить России огромные возможности в поддержке восстановления страны, заявил в беседе с РИА Новости сирийский министр финансов Мухаммед Барния.
"Имеются огромные возможности", - сказал он агентству на полях ежегодных встреч руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне, оценивая направления возможной помощи со стороны Москвы в восстановлении Сирийской Арабской Республики.
В среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Сирия нуждается в восстановлении инфраструктуры, Россия может оказать поддержку в этом вопросе.
Президент России Владимир Путин и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в среду провели переговоры в Кремле.
Сирия заинтересована в помощи со стороны России по экономическим секторам
