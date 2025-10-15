https://ria.ru/20251015/siriya-2048503598.html
Сирия заинтересована в помощи со стороны России по экономическим секторам
Сирия заинтересована в помощи со стороны России по экономическим секторам - РИА Новости, 15.10.2025
Сирия заинтересована в помощи со стороны России по экономическим секторам
Сирия заинтересована в том, чтобы Россия оказала Дамаску поддержку в восстановлении страны по всем экономическим секторам, заявил сирийский министр финансов... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T23:40:00+03:00
2025-10-15T23:40:00+03:00
2025-10-15T23:41:00+03:00
в мире
россия
сирия
александр новак
владимир путин
ахмед аш-шараа
мвф
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_0:154:3082:1888_1920x0_80_0_0_d7fa4eca3e066912256f9c3c807aab4f.jpg
https://ria.ru/20251015/mezhpravkomissiya-2048440619.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988134465_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_562295fee074af765fcf29312f4328af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, александр новак, владимир путин, ахмед аш-шараа, мвф, всемирный банк
В мире, Россия, Сирия, Александр Новак, Владимир Путин, Ахмед аш-Шараа, МВФ, Всемирный банк
Сирия заинтересована в помощи со стороны России по экономическим секторам
Барния: Сирия заинтересована в поддержке со стороны РФ по экономическим секторам