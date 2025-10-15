Рейтинг@Mail.ru
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
13:18 15.10.2025 (обновлено: 13:34 15.10.2025)
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах могут обсудить российские военные базы на территории арабской страны, заявил... РИА Новости, 15.10.2025
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах могут обсудить российские военные базы на территории арабской страны, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", — сказал он.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани во время встречи. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Россия готова помочь в восстановлении Сирии, заявил Лавров
31 июля, 12:14
Аш-Шараа прибыл в Россию с визитом. Он побеседует с Путиным, затем стороны проведут переговоры в формате рабочего завтрака. Пресс-конференция по итогам встречи не планируется, рассказал Песков.
Накануне лидер Сирии заявил CBS, что страна выстраивает с Москвой и Пекином спокойные отношения, основанные на стратегических интересах. По его оценкам, партнеры направили Дамаску "позитивные сигналы". Контакты с Россией и Китаем не противоречат связям с Западом или США, добавил он.
В 2024-м в Сирии сменилась власть. В конце ноября вооруженные отряды оппозиции начали наступление на позиции армии, заняли второй по значению город Алеппо, а в декабре вошли в Дамаск. Башар Асад сложил полномочия президента и покинул страну. В конце января Ахмеда аш-Шараа объявили главой государства на время переходного периода. Его встреча с Путиным станет первым очным контактом сторон на высшем уровне после смены власти.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Лавров призвал пересмотреть функционал российских сил в Сирии
8 октября, 23:55
 
