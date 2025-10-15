https://ria.ru/20251015/siriya-2048374845.html
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
Президент Владимир Путин и глава Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах могут обсудить российские военные базы на территории арабской страны, заявил... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T13:18:00+03:00
2025-10-15T13:18:00+03:00
2025-10-15T13:34:00+03:00
в мире
сирия
россия
дамаск (город)
владимир путин
дмитрий песков
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_199:0:3029:1592_1920x0_80_0_0_212664029b7654169f96f0eb9ad593e9.jpg
https://ria.ru/20250731/lavrov-2032556916.html
https://ria.ru/20251008/rossiya-2047168996.html
сирия
россия
дамаск (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000343202_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_3d966a602b3d903c0ea6fd03a17b2215.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, дамаск (город), владимир путин, дмитрий песков, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Ахмед аш-Шараа