Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии - РИА Новости, 15.10.2025
12:58 15.10.2025
Путин и аш-Шараа обсудят российские базы в Сирии
Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии... РИА Новости, 15.10.2025
владимир путин
сирия
россия
ахмед аш-шараа
дмитрий песков
в мире
Новости
владимир путин, сирия, россия, ахмед аш-шараа, дмитрий песков, в мире
Владимир Путин, Сирия, Россия, Ахмед аш-Шараа, Дмитрий Песков, В мире
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Можно ожидать, что вопрос российских военных баз в Сирии так или иначе будет затрагиваться в ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Очевидно, что так или иначе будет затрагиваться в ходе беседы с президентом. Да, это можно ожидать", - сказал Песков.
Ранее пресс-служба Кремля сообщала о том, что в среду пройдут переговоры Путина и аш-Шараа.
Россия будет помогать сирийским партнерам, заявил Лавров
8 октября, 19:33
 
Владимир ПутинСирияРоссияАхмед аш-ШарааДмитрий ПесковВ мире
 
 
