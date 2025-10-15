Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал причину укрепления рубля - РИА Новости, 15.10.2025
13:50 15.10.2025
Силуанов назвал причину укрепления рубля
Силуанов назвал причину укрепления рубля - РИА Новости, 15.10.2025
Силуанов назвал причину укрепления рубля
Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 15.10.2025
центральный банк рф (цб рф)
экономика
антон силуанов
РИА Новости
РИА Новости
центральный банк рф (цб рф), экономика, антон силуанов
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика, Антон Силуанов
Силуанов назвал причину укрепления рубля

Силуанов: укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой

Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме.
"Укрепление рубля произошло, действительно, по сравнению с плановыми прогнозами. Связано это в первую очередь с более жесткой денежно-кредитной политикой, меньше стало импорта, соответственно, при сохранении тех же самых оценок по прогнозу экспортных поступлений в валюту курс стал укрепляться", - заявил Силуанов.
