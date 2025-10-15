https://ria.ru/20251015/siluanov-2048380383.html
Силуанов назвал причину укрепления рубля
Укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой ЦБ РФ, стало меньше импорта, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая в Госдуме. РИА Новости, 15.10.2025
Силуанов: укрепление рубля связано с более жесткой денежно-кредитной политикой