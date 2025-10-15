Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что каждый день конфликта на Украине создает риск эскалации
11:31 15.10.2025 (обновлено: 13:43 15.10.2025)
Сийярто заявил, что каждый день конфликта на Украине создает риск эскалации
в мире
украина
венгрия
петер сийярто
российская энергетическая неделя — 2025
украина
венгрия
в мире, украина, венгрия, петер сийярто, российская энергетическая неделя — 2025
В мире, Украина, Венгрия, Петер Сийярто, Российская энергетическая неделя — 2025
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве
Петер Сийярто на сессии "Мировые энергетические рынки: трансформация отношений и баланс интересов международного форума" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Каждый день конфликта на Украине создаёт новый риск эскалации, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя риск поставки американских ракет Tomahawk на Украину.
«
"Мы понимаем, что каждый день продолжения войны создаёт риск огромной эскалации", - сказал Сийярто на полях форума "Российская энергетическая неделя", высказываясь о возможности поставки ракет.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
