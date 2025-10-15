https://ria.ru/20251015/sijjarto-2048314754.html
Сийярто назвал удары по "Дружбе" атакой на суверенитет Венгрии
Атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто. РИА Новости, 15.10.2025
