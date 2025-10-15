Сийярто назвал удары по "Дружбе" атакой на суверенитет Венгрии

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Атаки на трубопровод "Дружба" - это фактически атаки на суверенитет Венгрии, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

"Кто бы ни производил атаки на трубопровод "Дружба", фактически производит атаку на наш национальный суверенитет. Потому что надежное обеспечение энергией - это суверенитет страны ", - сказал он журналистам на полях "Российской энергетической недели".