https://ria.ru/20251015/shtraf-2048471517.html
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 15.10.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Признанного иностранным агентом в РФ актера Семёна Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T19:30:00+03:00
2025-10-15T19:30:00+03:00
2025-10-15T19:30:00+03:00
происшествия
россия
москва
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_564:100:2164:1000_1920x0_80_0_0_1909f7980e79fd55c34655e541d36515.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048196983.html
россия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/09/1977268897_68:0:2549:1861_1920x0_80_0_0_be94c160173eb687c9cff793b6754e65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Трескунова оштрафовали за непредставление данных иноагента
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Признанного иностранным агентом в РФ актера Семёна Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы
Трескунов* Семён Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ
(нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- сказали в суде.
Согласно данным столичных судов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Трескунова* ранее штрафовали четырежды - за неуказание плашки иностранного агента в публикациях в интернете и неподачу отчета.
Трескунову* за имеющиеся у него штрафы может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.
Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине
и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.