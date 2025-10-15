Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Признанного иностранным агентом в РФ актера Семёна Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы.

"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов* Семён Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- сказали в суде.

Согласно данным столичных судов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Трескунова* ранее штрафовали четырежды - за неуказание плашки иностранного агента в публикациях в интернете и неподачу отчета.

Трескунову* за имеющиеся у него штрафы может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.

Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.