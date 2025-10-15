Рейтинг@Mail.ru
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
19:30 15.10.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 15.10.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Признанного иностранным агентом в РФ актера Семёна Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный... РИА Новости, 15.10.2025
происшествия
россия
москва
украина
происшествия, россия, москва, украина
Происшествия, Россия, Москва, Украина
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Актера Трескунова оштрафовали за непредставление данных иноагента

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСемен Трескунов*
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Семен Трескунов*. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Признанного иностранным агентом в РФ актера Семёна Трескунова* оштрафовали на 50 тысяч рублей за неподачу отчетности о своей деятельности в уполномоченный орган, сообщили РИА Новости в Тимирязевском суде Москвы.
"Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов* Семён Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей",- сказали в суде.
Согласно данным столичных судов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Трескунова* ранее штрафовали четырежды - за неуказание плашки иностранного агента в публикациях в интернете и неподачу отчета.
Трескунову* за имеющиеся у него штрафы может грозить уголовная ответственность по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Максимальное наказание по ней - до двух лет лишения свободы.
Трескунов* попал в реестр иностранных агентов в марте 2024 года. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.
* Физическое лицо, выполняющее в России функции иноагента.
ПроисшествияРоссияМоскваУкраина
 
 
Заголовок открываемого материала