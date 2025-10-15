https://ria.ru/20251015/shtraf-2048292687.html
Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката
Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката - РИА Новости, 15.10.2025
Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката
Признанный иноагентом в РФ артист Семен Слепаков* не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что у адвоката были неправильно оформлены документы,... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T02:58:00+03:00
2025-10-15T02:58:00+03:00
2025-10-15T02:58:00+03:00
происшествия
москва
семен слепаков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_0:135:2995:1820_1920x0_80_0_0_7bea26f9c8fe2fd4a03196aab5b1877a.jpg
https://ria.ru/20251014/sud-2048196983.html
https://ria.ru/20251008/inoagent-2047114916.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595527410_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_ae22fd4dfbeefc13d97db22078860d58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, семен слепаков
Происшествия, Москва, Семен Слепаков
Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката
Адвокат Слепакова ошибся в документах, пытаясь обжаловать иноагентский штраф
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ артист Семен Слепаков* не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что у адвоката были неправильно оформлены документы, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Штраф назначил Таганский суд Москвы
в апреле, поводом стало отсутствие плашки иноагента в публикациях в его Telegram-канале.
Как отмечается в материалах, адвокат попытался оспорить этот штраф, но суд отказался рассматривать жалобу - в ордере не было информации о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи.
"Таким образом, в данном случае к жалобе, поданной и подписанной адвокатом, ордер, подтверждающий его полномочия на защиту Слепакова
* в апелляционной инстанции, не представлен", - решил суд. Он отметил, что в суде первой инстанции адвокат не участвовал, поэтому у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности.
Помимо этого, Слепакову* назначены еще два штрафа - на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки и на 60 тысяч рублей за отказ вовремя оплатить его.
Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента