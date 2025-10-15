Слепаков* не смог обжаловать иноагентский штраф из-за ошибки адвоката

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Признанный иноагентом в РФ артист Семен Слепаков* не смог оспорить штраф 45 тысяч рублей из-за того, что у адвоката были неправильно оформлены документы, сказано в материалах суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Штраф назначил Таганский суд Москвы в апреле, поводом стало отсутствие плашки иноагента в публикациях в его Telegram-канале.

Как отмечается в материалах, адвокат попытался оспорить этот штраф, но суд отказался рассматривать жалобу - в ордере не было информации о реквизитах соглашения об оказании юридической помощи.

"Таким образом, в данном случае к жалобе, поданной и подписанной адвокатом, ордер, подтверждающий его полномочия на защиту Слепакова * в апелляционной инстанции, не представлен", - решил суд. Он отметил, что в суде первой инстанции адвокат не участвовал, поэтому у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности.

Помимо этого, Слепакову* назначены еще два штрафа - на 30 тысяч рублей за отсутствие плашки и на 60 тысяч рублей за отказ вовремя оплатить его.

Артиста признали иноагентом в апреле 2023 года.