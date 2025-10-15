Рейтинг@Mail.ru
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
15:32 15.10.2025 (обновлено: 16:05 15.10.2025)
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
Текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике США, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день",... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T15:32:00+03:00
2025-10-15T16:05:00+03:00
сша
в мире
сша
2025
сша, в мире
США, В мире
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна

Минфин США: страна ежедневно теряет до 15 миллиардов долларов из-за шатдауна

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике США, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день", сообщил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Это не просто политическое противостояние внутри страны, это влияет на доверие бизнеса и настроение инвесторов", - отметил министр.
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
Республиканцам не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун
10 октября, 22:36
 
