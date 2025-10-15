https://ria.ru/20251015/shatdaun-2048414855.html
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна - РИА Новости, 15.10.2025
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
Текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике США, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день"
Глава Минфина США рассказал о потерях страны из-за шатдауна
Минфин США: страна ежедневно теряет до 15 миллиардов долларов из-за шатдауна
ВАШИНГТОН, 15 окт – РИА Новости. Текущая приостановка работы федеральных учреждений (шатдаун) уже негативно сказывается на экономике США, нанося ущерб "до 15 миллиардов долларов в день", сообщил глава американского минфина Скотт Бессент.
"Это не просто политическое противостояние внутри страны, это влияет на доверие бизнеса и настроение инвесторов", - отметил министр.