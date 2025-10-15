Рейтинг@Mail.ru
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд - РИА Новости, 15.10.2025
05:29 15.10.2025
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд
Купальный сезон на Черноморском побережье закончился, средняя температура воды в курортных городах составляет 18 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 15.10.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
геленджик, россия, туапсе, роман вильфанд, гидрометцентр
Геленджик, Россия, Туапсе, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Купальный сезон на Черноморском побережье закончился, средняя температура воды в курортных городах составляет 18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Температура воды уже 18 градусов, даже на Черноморском побережье. В Геленджике, Туапсе - 18, в Крыму и Алуште - 16, в Евпатории и Феодосии- 17. То есть уже всё, сезон закончился", - сказал Вильфанд.
Погода в России переходит в зимний режим, заявил Вильфанд
ГеленджикРоссияТуапсеРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
