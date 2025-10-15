МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Купальный сезон на Черноморском побережье закончился, средняя температура воды в курортных городах составляет 18 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
https://ria.ru/20251015/sezon-2048298498.html
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд - РИА Новости, 15.10.2025
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд
Купальный сезон на Черноморском побережье закончился, средняя температура воды в курортных городах составляет 18 градусов, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T05:29:00+03:00
2025-10-15T05:29:00+03:00
2025-10-15T05:29:00+03:00
геленджик
россия
туапсе
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_0:287:3072:2015_1920x0_80_0_0_a16f068b4a62435f3f576ea795e31f50.jpg
https://ria.ru/20251015/vilfand-2048293122.html
геленджик
россия
туапсе
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574581196_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_52d7d9349fc4be229351fd1f6d5ecb50.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, россия, туапсе, роман вильфанд, гидрометцентр
Геленджик, Россия, Туапсе, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Купальный сезон на Черноморском побережье завершен, заявил Вильфанд
Вильфанд: купальный сезон на Черноморском побережье завершен
Роман Вильфанд. Архивное фото
Читать ria.ru в