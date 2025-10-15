Рейтинг@Mail.ru
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 15.10.2025
22:34 15.10.2025
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства
в мире, сша, джон тьюн
В мире, США, Джон Тьюн
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 окт - РИА Новости. Американский сенат в очередной раз отклонил законопроект о продолжении финансирования правительства США, который бы прекратил шатдаун, следует из результатов голосования, которое транслирует телеканал C-Span.
Республиканская инициатива не смогла получить необходимые 60 голосов, следует из трансляции. Таким образом, это стало девятой неудачной попыткой возобновить работу правительства США.
В пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что им по-прежнему не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун американского правительства.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун может стоить США десятки миллиардов долларов
1 октября, 17:25
 
