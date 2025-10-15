https://ria.ru/20251015/senat-2048496510.html
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства
Американский сенат в очередной раз отклонил законопроект о продолжении финансирования правительства США, который бы прекратил шатдаун, следует из результатов... РИА Новости, 15.10.2025
сша
Сенат США опять отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в девятый раз отклонил законопроект о финансировании правительства