Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства - РИА Новости, 15.10.2025
01:40 15.10.2025 (обновлено: 05:09 15.10.2025)
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства
Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Сенат США на фоне шатдауна в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства, следует из голосования, которое транслирует телеканал C-Span.
Голосование по инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
Белый дом ищет новые источники финансирования, пишут СМИ
Вчера, 16:00
В пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что им по-прежнему не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун американского правительства. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник предупредил, что приостановка работы правительства США уже начинает влиять на экономику страны и жизнь граждан.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Администрация воспользовалась шатдауном, чтобы начать сокращения персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.
Эксперты предупредили, что каждая неделя шатдауна снижает рост ВВП Соединенных Штатов на 0,1-0,2 процентного пункта. А если нынешний кризис затянется, его последствия могут сильно ударить по экономике страны.
Крис Райт - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
У США скоро кончатся деньги на переоснащение ядерного арсенала, заявил Райт
9 октября, 20:07
 
