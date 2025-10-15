Сенат США в 8-й раз отклонил законопроект о финансировании правительства

Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Сенат США на фоне шатдауна в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства, следует из голосования, которое транслирует телеканал Сенат США на фоне шатдауна в восьмой раз не смог принять республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства, следует из голосования, которое транслирует телеканал C-Span

Голосование по инициативе еще продолжается, но она уже не сможет получить необходимые 60 голосов.

В пятницу лидер республиканцев в сенате Джон Тьюн заявил, что им по-прежнему не хватает пяти голосов демократов, чтобы прекратить шатдаун американского правительства. Министр финансов США Скотт Бессент в понедельник предупредил, что приостановка работы правительства США уже начинает влиять на экономику страны и жизнь граждан.

Шатдаун в США

Новый финансовый год в США начался 1 октября в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства. Это вынудило федеральные власти приостановить работу, под ударом оказались до 40 процентов сотрудников — свыше 800 тысяч человек.

Республиканцы контролируют обе палаты конгресса, но для принятия законопроекта о продолжении финансирования правительства в сенате им требуется набрать 60 голосов. Сейчас у правящей партии 53 мандата.

Президент Дональд Трамп возложил вину за произошедшее на демократов. Администрация воспользовалась шатдауном, чтобы начать сокращения персонала и выплат, а также для того, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.

В этот период американские Вооруженные силы продолжают нести службу в полном составе, а сотрудники федеральных правоохранительных органов обязаны выходить на работу. Тем не менее зарплату они пока не получают.