Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужденно приземлился в Великобритании из-за ЧП, сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:57:00+03:00
2025-10-15T21:57:00+03:00
2025-10-15T22:35:00+03:00
в мире
великобритания
брюссель
сша
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
великобритания
брюссель
сша
В мире, Великобритания, Брюссель, США, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
