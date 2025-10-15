Рейтинг@Mail.ru
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании - РИА Новости, 15.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 15.10.2025 (обновлено: 22:35 15.10.2025)
https://ria.ru/20251015/samolet-2048494268.html
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании - РИА Новости, 15.10.2025
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании
Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужденно приземлился в Великобритании из-за ЧП, сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл. РИА Новости, 15.10.2025
2025-10-15T21:57:00+03:00
2025-10-15T22:35:00+03:00
в мире
великобритания
брюссель
сша
пит хегсет
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_7dbc1b52fa79232571ce64a7bee9b080.jpg
https://ria.ru/20240817/vens-1966715089.html
https://ria.ru/20251003/ukraina-2045919170.html
великобритания
брюссель
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037540796_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_80693a53da146b779d60fa9c3084a0b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, брюссель, сша, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Великобритания, Брюссель, США, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
Самолет главы Пентагона экстренно сел в Великобритании

Самолет главы Пентагона экстренно сел в Британии из-за трещины в лобовом стекле

© AP Photo / Evan VucciГлава Пентагона Пит Хегсет
Глава Пентагона Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Глава Пентагона Пит Хегсет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 15 окт — РИА Новости. Самолет главы Пентагона Пита Хегсета вынужденно приземлился в Великобритании из-за ЧП, сообщил официальный представитель ведомства Шон Парнелл.
«

"На обратном пути в США со встречи министров обороны стран НАТО самолет военного министра Хегсета совершил незапланированную посадку в Великобритании из-за трещины в лобовом стекле", — сказал он.

Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
СМИ: самолет Вэнса вернулся в Милуоки из-за чрезвычайной ситуации на борту
17 августа 2024, 00:52

Мероприятие прошло в среду в Брюсселе.

По данным Bloomberg, инцидент произошел у берегов Ирландии. Самолет передал код 7700 — сигнал бедствия и сел на базе Королевских ВВС Милденхолл.
Все находившиеся на борту, включая министра, в безопасности, добавил Парнелл.
На заседании Североатлантического совета Хегсет призывал партнеров по НАТО увеличить закупки вооружений для Украины. Он также пригрозил дополнительными мерами против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.10.2025
У Европы не хватило времени на Украину
3 октября, 08:00
 
В миреВеликобританияБрюссельСШАПит ХегсетНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала