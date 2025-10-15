Рейтинг@Mail.ru
09:46 15.10.2025 (обновлено: 13:13 15.10.2025)
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты
в мире, эстония, нато, министерство обороны рф (минобороны рф), марк рютте, калининградская область, республика карелия, россия, таллин, москва, дмитрий песков, европарламент, миг-31
Рютте заявил, что НАТО не стоит сбивать российские самолеты

© Getty Images / Andrei PungovschiРумынские военнослужащие во время учений
© Getty Images / Andrei Pungovschi
Румынские военнослужащие во время учений. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 окт — РИА Новости. НАТО нужно "выводить за пределы" российские военные самолеты, попавшие в воздушное пространство альянса, а не сбивать их, заявил генеральный секретарь Марк Рютте.
"Некоторые говорят <...> о том, что если российский самолет, намеренно или нет, входит в воздушное пространство НАТО, то в любом случае мы должны его сбить. И я не согласен. <…> Во-первых, мы должны абсолютно убедиться, представляет ли он реальную угрозу. <…> И если он не представляет реальную угрозу, наша задача состоит в том, чтобы вывести его за пределы нашего воздушного пространства", — сказал он.
НАТО готовится сбивать российские самолеты: Путин принял вызов
23 сентября, 08:00
В сентябре Таллин бездоказательно обвинил Москву в якобы нарушении воздушного пространства Эстонии. Минобороны России сообщало, что три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Перемещение проходило в соответствии с международными правилами, без нарушения границ других государств, что можно подтвердить средствами объективного контроля.
На прошлой неделе Европарламент принял резолюцию, призывающую европейские страны сбивать российские самолеты в их воздушном пространстве.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее назвал схожие заявления стран НАТО безответственными. По его словам, выдвинутые обвинения беспочвенные, доказательств представлено не было. Россия настаивает на том, что все полеты ее самолетов проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Лукашенко ответил на угрозы НАТО сбивать российские самолеты
28 сентября, 13:51
 
