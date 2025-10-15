https://ria.ru/20251015/rossiya-2048502220.html
Россия будет противодействовать созданию этнических анклавов
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Концепция миграционной политики РФ предусматривает противодействие формированию этнически и полиэтнических анклавов, следует из Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2026 - 2030 годы, подписанной президентом России Владимиром Путиным.
"Решение задач миграционной политики … осуществляется по следующим основным направлениям: совершенствование механизмов и средств профилактики, предупреждения, выявления и пресечения нарушений миграционного законодательства Российской Федерации … противодействие формированию этнических (полиэтнических) анклавов", - говорится в документе.